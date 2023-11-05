19FortyFive: США грозит гражданская война перед выборами президента

На сегодняшний день в США обострилась политическая обстановка, в связи с чем может возникнуть гражданская война перед выборами президента, говорится в статье 19FortyFive.

AFP

«Когда на карту поставлена демократия — вершина свобод, которыми дорожат американцы, — это может быть сигналом к масштабному конфликту», — написал автор материала. Отмечается, что обострение между кандидатом в президенты Дональдом Трампом и нынешним лидером Джо Байденом вызывает напряжение внутри США. Издание подчёркивает, что к гражданской войне может привести жёсткое противостояние республиканцев и демократов. Ранее американский политолог Фрэнсис Фукуяма выразил мнение, что переизбрание Трампа на пост президента США в 2024 году станет «катастрофой для Европы».