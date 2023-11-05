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19FortyFive: США грозит гражданская война перед выборами президента

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На сегодняшний день в США обострилась политическая обстановка, в связи с чем может возникнуть гражданская война перед выборами президента, говорится в статье 19FortyFive.
19FortyFive: США грозит гражданская война перед выборами президента
  • AFP

«Когда на карту поставлена демократия — вершина свобод, которыми дорожат американцы, — это может быть сигналом к масштабному конфликту», — написал автор материала.

Отмечается, что обострение между кандидатом в президенты Дональдом Трампом и нынешним лидером Джо Байденом вызывает напряжение внутри США.

Издание подчёркивает, что к гражданской войне может привести жёсткое противостояние республиканцев и демократов.

Ранее американский политолог Фрэнсис Фукуяма выразил мнение, что переизбрание Трампа на пост президента США в 2024 году станет «катастрофой для Европы».

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