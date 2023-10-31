Политолог Фукуяма назвал возможное переизбрание Трампа катастрофой для Европы

Известный американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма выразил мнение, что переизбрание Дональда Трампа на пост президента США в 2024 году станет «катастрофой для Европы».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на портал ertnews.gr.

«Если Трамп будет переизбран в 2024 году, это станет катастрофой для Европы», — сказал Фукуяма.

При этом он отметил, что Трамп «предпочитает Россию Украине» и является «другом всех новых популистских партий».

Ранее Трамп назвал подходы американского лидера Джо Байдена к Украине и Израилю «безумием разжигателя войны».

Также Трамп заявил, что не допустил бы эскалации палестино-израильского конфликта.