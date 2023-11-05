Самолёты МЧС России доставят 60 т гуманитарного груза для сектора Газа

Два спецборта МЧС России доставят на территорию Египта 60 т с гуманитарной помощью для населения сектора Газа, говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, в помощь вошли продукты питания, матрасы и подушки, а также средства личной гигиены. Соответствующая мера была организована по указанию российского президента Владимира Путина и главы МЧС России Александра Куренкова.

Самолёты Ил-76 уже вылетели из международного аэропорта Грозный в Арабскую Республику Египет.

«Здесь российская гуманитарная помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они перенаправят её населению сектора Газа», — написало МЧС в Telegram-канале.

3 ноября МЧС доставило в Египет очередную партию гуманитарной помощи для населения Газы.