Самолёты МЧС России доставят 60 т гуманитарного груза для сектора Газа
По данным министерства, в помощь вошли продукты питания, матрасы и подушки, а также средства личной гигиены. Соответствующая мера была организована по указанию российского президента Владимира Путина и главы МЧС России Александра Куренкова.
Самолёты Ил-76 уже вылетели из международного аэропорта Грозный в Арабскую Республику Египет.
«Здесь российская гуманитарная помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они перенаправят её населению сектора Газа», — написало МЧС в Telegram-канале.
3 ноября МЧС доставило в Египет очередную партию гуманитарной помощи для населения Газы.