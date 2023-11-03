МЧС России доставило в Египет партию гуманитарной помощи для населения Газы

МЧС России доставило в Египет очередную партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Авиация МЧС России доставила гуманитарную помощь в Арабскую Республику Египет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что груз уже передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые позже отправят гумпомощь населению сектора Газа.

Ранее МЧС России по указанию российского президента Владимира Путина направило два самолёта с гуманитарной помощью для сектора Газа.