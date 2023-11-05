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WAFA: более 50 человек погибли из-за удара Израиля по лагерю Аль-Магази в Газе

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Более 50 человек погибли, десятки пострадали при ударе Израиля по лагерю Аль-Магази в центральной части сектора Газа.

«51 гражданин погиб, десятки пострадали в результате удара военной авиации оккупанта (Израиля. — RT) в субботу вечером по дому в лагере Аль-Магази в центральной части сектора Газа», — говорится в сообщении агентства WAFA.

Ранее сообщалось о 12 погибших и 54 раненых из-за удара авиации Израиля по связанной с ООН школе в секторе Газа, в которой находились беженцы.

Утром 4 ноября СМИ сообщили, что израильская авиация нанесла удар по связанной с БАПОР школе Аль-Фахура на севере сектора Газа, в которой находятся внутренне перемещённые палестинцы из Джабалии.

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