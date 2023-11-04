WAFA: 12 человек погибли из-за удара авиации Израиля по школе с беженцами в Газе
- AP
Неизвестное число людей остаётся под завалами, сообщает корреспондент.
Телеканал Al Jazeera передаёт, что удар по школе Аль-Фахура был нанесён спустя несколько часов после удара по другой школе с беженцами в районе Аль-Сафтави.
Утром 4 ноября СМИ сообщили, что израильская авиация нанесла удар по связанной с БАПОР школе Аль-Фахура на севере сектора Газа, в которой находятся внутренне перемещённые палестинцы из Джабалии.