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WAFA: 12 человек погибли из-за удара авиации Израиля по школе с беженцами в Газе

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Как минимум 12 человек погибли и 54 получили ранения из-за удара авиации Израиля по связанной с ООН школе в секторе Газа, в которой находились беженцы, сообщает Палестинское новостное агентство (WAFA).
WAFA: 12 человек погибли из-за удара авиации Израиля по школе с беженцами в Газе
  • AP

Неизвестное число людей остаётся под завалами, сообщает корреспондент.

Телеканал Al Jazeera передаёт, что удар по школе Аль-Фахура был нанесён спустя несколько часов после удара по другой школе с беженцами в районе Аль-Сафтави.

Утром 4 ноября СМИ сообщили, что израильская авиация нанесла удар по связанной с БАПОР школе Аль-Фахура на севере сектора Газа, в которой находятся внутренне перемещённые палестинцы из Джабалии.

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