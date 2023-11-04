Bloomberg: в США среди республиканцев растут разногласия по ряду вопросов

Среди представителей Республиканской партии в американском сенате растёт недовольство по ряду вопросов, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, среди республиканцев растёт недовольство сенатором Томми Табервиллем, который на протяжении нескольких месяцев препятствует утверждению кандидатов на высокие военные посты.

Отмечается, что несколько сенаторов во главе с Джони Эрнстом и Дэном Салливаном подвергли Табервилля критике, а также отметили, что американские военные подвергаются огромным рискам по всему миру на фоне палестино-израильского конфликта, украинского кризиса и растущей напряжённости между Китаем и соседними странами.

По мнению Салливана, Табервилль ведёт «самоубийственную политику в области нацбезопасности», что играет на руку председателю КНР Си Цзиньпину и президенту России Владимиру Путину.

Ранее Томми Табервилль заявил, что сейчас настал «отличный момент» для начала переговоров между Россией и Украиной.