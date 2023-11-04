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Haaretz: возле резиденции Нетаньяху в Кесарии собрались протестующие

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Рядом с резиденцией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху собрались протестующие с требованием уйти в отставку. Об этом сообщила газета Haaretz.

«Здесь не может быть сомнений, Нетаньяху несёт ответственность за этот провал. Из-за него мы платим ужасную и кровавую цену», — говорится в заявлении протестующих.

Они требуют немедленной отставки действующего премьера.

В октябре шеф ближневосточного бюро RT Мария Финошина опубликовала видео с митинга в Тель-Авиве.

Протестующие, чьи близкие оставались в заложниках в Газе, требовали решительных действий от израильских властей и призывали к отставке Нетаньяху.

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