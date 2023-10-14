Шеф ближневосточного бюро RT побывала на акции протеста израильтян в Тель-Авиве
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Видео с места протеста опубликовала шеф ближневосточного бюро RT Мария Финошина.
«Началось это всё в 03:00... Сейчас 19:00, люди не расходятся. Время от времени проезжающие автомобили останавливаются, пару раз мы видели «протесты на протесте», когда люди, которые проезжают, призывают тех людей, кто собрался, разойтись — не время, мол, сейчас протестовать», — рассказала она.
Люди, тем не менее, расходиться на собираются и продолжают акцию, отметила Финошина.
Армия обороны Израиля 14 октября сообщила, что подразделения развёрнуты по всей территории государства, они готовы к проведению военной операции против ХАМАС.
По имеющимся данным, ХАМАС удерживает в заложниках более 120 гражданских лиц.