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Шеф ближневосточного бюро RT побывала на акции протеста израильтян в Тель-Авиве

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Люди, чьи близкие остаются в заложниках в Газе, вышли на протест в Тель-Авиве. Некоторые из них требуют решительных действий от израильских властей и даже призывают к отставке премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Шеф ближневосточного бюро RT побывала на акции протеста израильтян в Тель-Авиве
  • Gettyimages.ru

Видео с места протеста опубликовала шеф ближневосточного бюро RT Мария Финошина.

«Началось это всё в 03:00... Сейчас 19:00, люди не расходятся. Время от времени проезжающие автомобили останавливаются, пару раз мы видели «протесты на протесте», когда люди, которые проезжают, призывают тех людей, кто собрался, разойтись — не время, мол, сейчас протестовать», — рассказала она.

Люди, тем не менее, расходиться на собираются и продолжают акцию, отметила Финошина.

Армия обороны Израиля 14 октября сообщила, что подразделения развёрнуты по всей территории государства, они готовы к проведению военной операции против ХАМАС.

По имеющимся данным, ХАМАС удерживает в заложниках более 120 гражданских лиц.

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