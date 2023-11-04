Reuters: ливанская «Хезболла» запустила по Израилю новую мощную ракету

Ливанское движение «Хезболла» запустило по Израилю новую мощную ракету, которую ранее ещё не применяло. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Группировка выпустила мощную ракету, ещё не использовавшуюся в боевых действиях», — говорится в публикации.

По словам источника агентства, ракета была запущена в направлении позиций Израиля в районах населённых пунктов Айта аль-Шааб и Рмейш.

Ранее генсек движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что вероятность широкомасштабной войны между движением и Израилем реальна.

До этого официальный представитель израильских военных Даниэль Хагари заявил о высоком уровне готовности армии страны на границе с Ливаном.