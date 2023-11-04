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Reuters: ливанская «Хезболла» запустила по Израилю новую мощную ракету

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Ливанское движение «Хезболла» запустило по Израилю новую мощную ракету, которую ранее ещё не применяло. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на источники.
Reuters: ливанская «Хезболла» запустила по Израилю новую мощную ракету
  • Gettyimages.ru

«Группировка выпустила мощную ракету, ещё не использовавшуюся в боевых действиях», — говорится в публикации. 

По словам источника агентства, ракета была запущена в направлении позиций Израиля в районах населённых пунктов Айта аль-Шааб и Рмейш.

Ранее генсек движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что вероятность широкомасштабной войны между движением и Израилем реальна.

До этого официальный представитель израильских военных Даниэль Хагари заявил о высоком уровне готовности армии страны на границе с Ливаном.

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