Reuters: ливанская «Хезболла» запустила по Израилю новую мощную ракету
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«Группировка выпустила мощную ракету, ещё не использовавшуюся в боевых действиях», — говорится в публикации.
По словам источника агентства, ракета была запущена в направлении позиций Израиля в районах населённых пунктов Айта аль-Шааб и Рмейш.
Ранее генсек движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что вероятность широкомасштабной войны между движением и Израилем реальна.
До этого официальный представитель израильских военных Даниэль Хагари заявил о высоком уровне готовности армии страны на границе с Ливаном.