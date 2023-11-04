Экс-советник Кучмы Соскин: фон дер Ляйен посетила Киев ради собственных амбиций
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Об этом он сказал на своём YouTube-канале.
Как отметил Соскин, визит еврочиновницы не означает, что ЕС выделит Киеву новые средства.
По его словам, фон дер Ляйен «играет последний акт» в своей карьере.
«Она просто должна красиво это делать, чтобы иметь перспективное политическое будущее», — подчеркнул Соскин.
Он предположил, что фон дер Ляйен в скором времени покинет свой пост.
Ранее фон дер Ляйен заявила, что прибыла в Киев для обсуждения вступления Украины в Евросоюз.