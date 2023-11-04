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Экс-советник Кучмы Соскин: фон дер Ляйен посетила Киев ради собственных амбиций

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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев ради собственных амбиций.
Экс-советник Кучмы Соскин: фон дер Ляйен посетила Киев ради собственных амбиций
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал на своём YouTube-канале.

Как отметил Соскин, визит еврочиновницы не означает, что ЕС выделит Киеву новые средства.

По его словам, фон дер Ляйен «играет последний акт» в своей карьере.

«Она просто должна красиво это делать, чтобы иметь перспективное политическое будущее», — подчеркнул Соскин.

Он предположил, что фон дер Ляйен в скором времени покинет свой пост.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что прибыла в Киев для обсуждения вступления Украины в Евросоюз.

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