Экс-советник Кучмы Соскин: фон дер Ляйен посетила Киев ради собственных амбиций

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев ради собственных амбиций.

Об этом он сказал на своём YouTube-канале.

Как отметил Соскин, визит еврочиновницы не означает, что ЕС выделит Киеву новые средства.

По его словам, фон дер Ляйен «играет последний акт» в своей карьере.

«Она просто должна красиво это делать, чтобы иметь перспективное политическое будущее», — подчеркнул Соскин.

Он предположил, что фон дер Ляйен в скором времени покинет свой пост.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что прибыла в Киев для обсуждения вступления Украины в Евросоюз.