Forbes: США тайно передали ВСУ бронемашины Assault Breachers для «прорыва»

США тайно передали на Украину несколько бронемашин Assault Breachers для «прорыва» российской обороны, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

«Соединённые Штаты незаметно передали Украине по крайней мере одну, а возможно, и несколько своих самых мощных бронемашин», — сообщил журналист.

По его словам, речь идёт о поставке от одной до шести Assault Breacher. Экс предположил, что в Белом доме отнесли переданные машины в официальных заявлениях к категории «оборудования для разминирования».

Автор публикации заявил, что Assault Breacher «засветились» на фото на сайте Владимира Зеленского.

Ранее в Белом доме отметили, что дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине исчерпаны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты направляют Украине очередной пакет военной помощи на $125 млн.

В новый пакет помощи США для Украины войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS, артиллерийские снаряды, противотанковые комплексы.