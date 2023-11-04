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Forbes: США тайно передали ВСУ бронемашины Assault Breachers для «прорыва»

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США тайно передали на Украину несколько бронемашин Assault Breachers для «прорыва» российской обороны, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

«Соединённые Штаты незаметно передали Украине по крайней мере одну, а возможно, и несколько своих самых мощных бронемашин», — сообщил журналист.

По его словам, речь идёт о поставке от одной до шести Assault Breacher. Экс предположил, что в Белом доме отнесли переданные машины в официальных заявлениях к категории «оборудования для разминирования».

Автор публикации заявил, что Assault Breacher «засветились» на фото на сайте Владимира Зеленского. 

Ранее в Белом доме отметили, что дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине исчерпаны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты направляют Украине очередной пакет военной помощи на $125 млн.

В новый пакет помощи США для Украины войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS, артиллерийские снаряды, противотанковые комплексы.

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