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Ребёнок попал в больницу из-за выстрела из найденного в детсаду США пистолета

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Ребёнок в возрасте младше пяти лет попал в больницу в критическом состоянии после случайного выстрела из пистолета, который он нашёл на площадке в детсаду Лас-Вегаса.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на полицию, ранее подросток открыл огонь из пистолета в автобусе, мужчина получил ранения. Подозреваемый выбросил пистолет на территории детсада.

«Он нашел пистолет, подобрал его, и пистолет выстрелил», — заявил полицейский.

Ребёнка госпитализировали в критическом состоянии. Подростка, ответственного за стрельбу, задержали.

Ранее в «Известиях» сообщали, что один из школьников Петербурга крутил в руке ракетницу и случайно произвёл выстрел в другого. Мальчики решили соврать, сказав, что на них напали неизвестные в балаклавах, чтобы их не ругали родители.

До этого в Петербурге трёх школьников задержали за стрельбу в метро.

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