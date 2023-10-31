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«Известия»: в Петербурге школьник выстрелил другу в лицо и соврал о нападении

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Школьник случайно выстрелил в лицо своему другу из сигнальной ракетницы, после чего они соврали о нападении неизвестных, говорится в материале «Известий».
«Известия»: в Петербурге школьник выстрелил другу в лицо и соврал о нападении
  • РИА Новости

По имеющимся данным, инцидент произошёл вчера, когда ученики 8-го и 9-го классов находились рядом с кафе Rostic's на Богатырской улице. Один из школьников крутил в руке ракетницу и случайно произвёл выстрел в другого.

Сообщается, что мальчики решили соврать, сказав, что на них напали неизвестные в балаклавах, чтобы их не ругали родители.

В результате происшествия потерпевшего госпитализировали. Он получил ожог роговицы и ссадину на переносице.

Ранее сообщалось, что в Петербурге трёх школьников задержали за стрельбу в метро.

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