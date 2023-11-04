Bild: глава МИД Хорватии на саммите ЕС неудачно попытался поцеловать Бербок

Глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман на саммите министров стран ЕС в Берлине неудачно попытался поцеловать коллегу из ФРГ Анналену Бербок.

Инцидент произошёл на конференции, посвящённой обсуждению развития ЕС и его возможном расширении.

«Но сейчас все говорят о другом. Нападение с поцелуями на министра иностранных дел Анналену Бербок», — пишет Bild.

На групповом фото министров Грлич-Радман держит Бербок за руку и пытается её поцеловать в губы, в то время как глава немецкой дипломатии будто пытается увернуться.

Как сообщает издание со ссылкой на источники из окружения Бербок, это было неуклюжей попыткой приветствия.

Ранее женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения бывший президент RFEF поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо, спровоцировав скандал. Его обвинили в сексуальных домогательствах. Позже Рубиалес и главный тренер команды Хорхе Вильда подали в отставку.