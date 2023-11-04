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Цукерберг сообщил, что попал в больницу с разрывом крестообразной связки

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Американский миллиардер, глава Meta* Марк Цукерберг попал в больницу после разрыва крестообразной связки во время спарринга.

«Порвал крестообразную связку во время спарринга и только что вышел из операции по её замене», — сообщил он на своей странице в Facebook**.

По словам Цукерберга, он готовился к бою ММА, который был запланирован на начало следующего года.

Ранее он показал селфи со следами побоев на лице, а также сообщил, что его «спарринг вышел из-под контроля».

В сентябре бизнесмен Илон Маск заявил, что его поединок с Марком Цукербергом может состояться после возвращения последнего из отпуска.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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