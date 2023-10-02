Цукерберг показал селфи со следами побоев на лице после спарринга
- AFP
- © MANDEL NGAN
Фотографию он опубликовал в Instagram**.
«Спарринг немного вышел из-под контроля. Возможно, теперь нужно будет обновить аватар», — написал миллиардер в подписи к фото.
Цукерберг не уточнил, о каком спарринге идёт речь.
В сентябре бизнесмен Илон Маск заявил, что его поединок с Марком Цукербергом может состояться после возвращения последнего из отпуска.
* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.