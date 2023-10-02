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Цукерберг показал селфи со следами побоев на лице после спарринга

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Глава корпорации Meta* Марк Цукерберг показал селфи со следами побоев на лице, а также сообщил, что его «спарринг вышел из-под контроля».
Цукерберг показал селфи со следами побоев на лице после спарринга
  • AFP
  • © MANDEL NGAN

Фотографию он опубликовал в Instagram**.

«Спарринг немного вышел из-под контроля. Возможно, теперь нужно будет обновить аватар», — написал миллиардер в подписи к фото.

Цукерберг не уточнил, о каком спарринге идёт речь.

В сентябре бизнесмен Илон Маск заявил, что его поединок с Марком Цукербергом может состояться после возвращения последнего из отпуска.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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