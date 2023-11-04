Politico: США потребовали власти Израиля объяснить удар по лагерю беженцев

Американская администрация потребовала от властей Израиля объяснений причин удара по лагерю беженцев «Джабалия» в северной части сектора Газа.

«США запросили объяснений касательно нападения на «Джабалию», — сообщает Politico со ссылкой на источник.

В Вашингтоне попросили власти Израиля принять меры во избежание жертв среди мирного населения.

Ранее МВД Газы сообщило, что в результате ударов по лагерю беженцев «Джабалия» не менее 400 человек погибли и получили ранения.

30 октября представитель армии Израиля майор Нир Динар заявил, что израильская армия не способна отличить мирных жителей в секторе Газа от членов ХАМАС.