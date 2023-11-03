Wyborсza рассказала о скандале в Польше из-за эротической фотосессии в шахте

Польская газета Wyborcza рассказала о произошедшем скандале в Польше из-за эротической фотосессии в шахте «Богданка».

Отмечается, что фотосессия с участием обнажённых моделей, сфотографированных на фоне угольных выработок и горнодобывающей техники, появилась на коммуникаторах работников шахты.

Также снимки попали к депутату польского Сейма Марте Вцисло, которая вмешалась в ситуацию и опубликовала снимки у себя на странице в соцсетях.

Пользователи социальных сетей в комментариях заявили, что такая сессия является сексизмом и «преднамеренной объективацией женщин».

При этом администрация шахты заявила, что фотосессию для календаря организовала компания, занимающаяся поставками оборудования на шахту, а само руководство объекта якобы не уведомили о спорном характере мероприятия.

В «Богданке» заявили, что не будут создавать или продвигать календари с фотографиями обнажённых женщин.

В октябре пресс-секретаря Министерства иностранных дел Польши Лукаша Ясину уволили из-за его высказывания о Волынской резне, после которого последовал дипломатический скандал.