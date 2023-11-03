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Число погибших в секторе Газа увеличилось до 9227

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Число погибших в секторе Газа в результате палестино-израильского конфликта увеличилось до 9227.
Число погибших в секторе Газа увеличилось до 9227
  • AP
  • © Abed Khaled

Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя Минздрава анклава.

«Погибли 9227 человек, в том числе 3826 детей и 2405 женщин, число раненых возросло до 23 516», — говорится в заявлении.

Ранее МВД Газы сообщило, что в результате ударов по лагерю беженцев «Джабалия» не менее 400 человек погибли и получили ранения.

30 октября представитель армии Израиля майор Нир Динар заявил, что израильская армия неспособна отличить мирных жителей в секторе Газа от членов ХАМАС.

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