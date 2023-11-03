WP: Трамп ненавидит конфликт на Украине и выступает против финансовой помощи ВСУ

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп ненавидит конфликт на Украине и выступает резко против предоставления финансовой помощи украинским вооружённым силам.

Об этом говорится в книге «Устали побеждать» американского журналиста Джонатана Карла, выдержку из которой привела газета The Washington Post.

Автор книги ссылается на слова журналиста Такера Карлсона, который заявил, что экс-лидер США выступает против помощи Украине «более радикально, чем он заявляет публично».

«Я ненавижу войну на Украине больше всего на свете. И (Трамп. — RT), наверное, единственный человек, который со мной в этом согласен», — говорится в публикации.

Ранее глава украинского Минфина Сергей Марченко заявил, что будущее Украины зависит исключительно от решений Соединённых Штатов.