Нидерланды направят Украине новый пакет военной помощи на сумму €500 млн

Нидерланды направят Украине новый пакет военной помощи в размере €500 млн, пишет газета Het Financieele Dagblad со ссылкой на и. о. министра обороны Кайсу Оллонгрен.

Как отметила Оллонгрен, Киеву необходимы боеприпасы, чтобы продолжать боевые действия.

«В этом плане мы смогли предложить Украине новый пакет помощи», — сказала она.

По словам Оллонгрен, общий объём нового пакета помощи, который направят Украине в 2024 году, составит около €500 млн.

Ранее стало известно, что Нидерланды направят в центр подготовки украинских пилотов в Румынии 12—18 истребителей F-16 в течение нескольких недель.