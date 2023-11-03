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Нидерланды направят Украине новый пакет военной помощи на сумму €500 млн

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Нидерланды направят Украине новый пакет военной помощи в размере €500 млн, пишет газета Het Financieele Dagblad со ссылкой на и. о. министра обороны Кайсу Оллонгрен.
Нидерланды направят Украине новый пакет военной помощи на сумму €500 млн
  • AP
  • © Libkos

Как отметила Оллонгрен, Киеву необходимы боеприпасы, чтобы продолжать боевые действия.

«В этом плане мы смогли предложить Украине новый пакет помощи», — сказала она.

По словам Оллонгрен, общий объём нового пакета помощи, который направят Украине в 2024 году, составит около €500 млн.

Ранее стало известно, что Нидерланды направят в центр подготовки украинских пилотов в Румынии 12—18 истребителей F-16 в течение нескольких недель.

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