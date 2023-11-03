Нетаньяху проводит переговоры с Блинкеном в Тель-Авиве
- AP
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Об этом сообщила канцелярия Нетаньяху.
«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху встречается с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Министерстве обороны в Тель-Авиве. Сейчас встреча проходит один на один», — цитирует заявление ТАСС.
Уточняется, что позже состоится расширенная встреча с членами узкого военного кабинета.
Ранее Блинкен заявил, что власти США будут обсуждать с Израилем конкретные шаги по минимизации жертв среди гражданских в секторе Газа.