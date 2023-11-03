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Нетаньяху проводит переговоры с Блинкеном в Тель-Авиве

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном в комплексе зданий Минобороны в Тель-Авиве.
Нетаньяху проводит переговоры с Блинкеном в Тель-Авиве
  • AP
  • © Abir Sultan

Об этом сообщила канцелярия Нетаньяху.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху встречается с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Министерстве обороны в Тель-Авиве. Сейчас встреча проходит один на один», — цитирует заявление ТАСС.

Уточняется, что позже состоится расширенная встреча с членами узкого военного кабинета.

Ранее Блинкен заявил, что власти США будут обсуждать с Израилем конкретные шаги по минимизации жертв среди гражданских в секторе Газа.

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