Захарова заявила, что санкции США против России не смогут достичь цели

Антироссийские санкции США направлены на нанесение России стратегического поражения, но Вашингтон не сможет достичь своей цели. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это продолжение политики по нанесению нам, как они формулируют, стратегического поражения», — приводит ТАСС её слова в эфире телеканала «Россия 24».

Захарова подчеркнула, что Россия научилась справляться с ограничительными мерами и использовать их в собственных интересах.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что введённые западными странами антироссийские санкции стали мощным толчком для развития российской экономики.