Захарова заявила, что санкции США против России не смогут достичь цели
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«Это продолжение политики по нанесению нам, как они формулируют, стратегического поражения», — приводит ТАСС её слова в эфире телеканала «Россия 24».
Захарова подчеркнула, что Россия научилась справляться с ограничительными мерами и использовать их в собственных интересах.
Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что введённые западными странами антироссийские санкции стали мощным толчком для развития российской экономики.