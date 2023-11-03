ЦАХАЛ вошёл в город Газа и начал вести ближние бои с ХАМАС

Подразделения израильской армии зашли в город Газа, где начали вести ближние бои с членами ХАМАС.

Как пишет портал The Hill, об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

«Наши силы ликвидируют террористов в ближнем бою везде, где требуются боевые действия, даже если это сложно», — сказал он.

По его словам, преимущество якобы на стороне израильских солдат.

Также Хагари добавил, что израильские сапёры занимаются нейтрализацией взрывчатых веществ, чтобы солдаты могли более свободно перемещаться по городу.

Ранее в Израиле заявили о неспособности отличить гражданских от ХАМАС в секторе Газа.