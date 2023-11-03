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В ХАМАС заявили о готовности к полному компромиссу по заложникам с Израилем

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Палестинское движение ХАМАС готово к «полному компромиссу» по вопросам возвращения заложников с Израилем. Об этом заявил представитель руководства движения Гази Хамад.
В ХАМАС заявили о готовности к полному компромиссу по заложникам с Израилем
  • AP
  • © Abed Khaled

«Мы хотим, чтобы эти люди вернулись домой. Кроме того, мы хотим, чтобы наши заключённые сейчас же отправились домой», — сказал он в интервью телеканалу NBC News.

Хамад подчеркнул, что ХАМАС готово к полному компромиссу, который подразумевает освобождение всех заложников — как военных, так и гражданских.

Ранее боевое крыло ХАМАС заявило о намерении освободить несколько иностранных заложников в ближайшие дни.

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