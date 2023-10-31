В ХАМАС заявили о планах вскоре освободить несколько иностранных заложников

Боевое крыло ХАМАС заявило о намерении освободить несколько иностранных заложников в ближайшие дни.

«Мы освободим ряд иностранцев в ближайшие дни в соответствии с нашим заявленным желанием не удерживать их и не продолжать их содержание под стражей в Газе», — говорится в сообщении.

Ранее глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что израильская сторона пока не видит в обозримой перспективе возможности заключить при посредничестве Катара сделку об освобождении заложников в секторе Газа.