В ХАМАС заявили о планах вскоре освободить несколько иностранных заложников
- AP
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«Мы освободим ряд иностранцев в ближайшие дни в соответствии с нашим заявленным желанием не удерживать их и не продолжать их содержание под стражей в Газе», — говорится в сообщении.
Ранее глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что израильская сторона пока не видит в обозримой перспективе возможности заключить при посредничестве Катара сделку об освобождении заложников в секторе Газа.