Израиль заявил об отсутствии видимых перспектив по заложникам в Газе
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«Катар уже не раз доказывал, что у них есть возможность быть инструментом связи, и это позволило уже освободить нескольких заложников», — цитирует его ТАСС.
При этом Ханегби добавил, что, хотя израильская сторона будет прилагать все усилия для того, чтобы вернуть заложников, однако на данном этапе не видит «приближения сделки по освобождению заложников».
Ранее представитель ХАМАС Хазем Касем заявил о готовности палестинского движения совершить сделку по обмену пленными с израильской стороной.