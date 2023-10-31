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Израиль заявил об отсутствии видимых перспектив по заложникам в Газе

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Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что израильская сторона пока не видит в обозримой перспективе возможности заключить при посредничестве Катара сделку об освобождении заложников в секторе Газа.
Израиль заявил об отсутствии видимых перспектив по заложникам в Газе
  • AP
  • © Tsafrir Abayov

«Катар уже не раз доказывал, что у них есть возможность быть инструментом связи, и это позволило уже освободить нескольких заложников», — цитирует его ТАСС.

При этом Ханегби добавил, что, хотя израильская сторона будет прилагать все усилия для того, чтобы вернуть заложников, однако на данном этапе не видит «приближения сделки по освобождению заложников».

Ранее представитель ХАМАС Хазем Касем заявил о готовности палестинского движения совершить сделку по обмену пленными с израильской стороной.

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