Экс-чиновник ЕС Уэсткотт: Израилю нужно уничтожить Газу для победы над ХАМАС
Об этом пишет британская газета The Guardian.
«Проблема в том, что они не могут уничтожить ХАМАС, не уничтожив сектор Газа; и, разрушая Газу, они рискуют подорвать международную поддержку самого Израиля», — сказал бывший чиновник.
При этом он добавил, что ХАМАС настолько укоренилось в обществе, что военные действия Израиля лишь увеличивают его поддержку среди населения.
Ранее в ЦАХАЛ допустили расширение операции на юг сектора Газа.
Также в NYT заявили, что «Хезболла» вступит в конфликт, если положение ХАМАС будет отчаянным.