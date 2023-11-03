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Экс-чиновник ЕС Уэсткотт: Израилю нужно уничтожить Газу для победы над ХАМАС

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Экс-директор департамента Ближнего Востока в Европейской службе внешних связей Николас Уэсткотт заявил, что для победы над ХАМАС Израилю придётся уничтожить сектор Газа, пожертвовав международной поддержкой.

Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Проблема в том, что они не могут уничтожить ХАМАС, не уничтожив сектор Газа; и, разрушая Газу, они рискуют подорвать международную поддержку самого Израиля», — сказал бывший чиновник.

При этом он добавил, что ХАМАС настолько укоренилось в обществе, что военные действия Израиля лишь увеличивают его поддержку среди населения.

Ранее в ЦАХАЛ допустили расширение операции на юг сектора Газа.

Также в NYT заявили, что «Хезболла» вступит в конфликт, если положение ХАМАС будет отчаянным.

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