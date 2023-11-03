В ЦАХАЛ допустили расширение операции на юг сектора Газа
Об этом пишет РИА Новости.
По словам Уколовой, сегодня Армия обороны Израиля сосредоточена на операциях в северной части анклава.
При этом, как отметила майор запаса, ЦАХАЛ знает об использовании гражданских объектов движением ХАМАС также и на юге сектора Газа.
«Если нам понадобится атаковать и в других районах анклава, мы это сделаем. Мы наносим удары только по тем объектам, которые используются в террористических целях», — сказала Уколова.
Ранее Кабмин Израиля принял решение о прекращении всех контактов с сектором Газа.
Также в армии Израиля заявили об окружении города Газа.