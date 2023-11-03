В ЦАХАЛ допустили расширение операции на юг сектора Газа

Представитель пресс-службы ЦАХАЛ майор запаса Анна Уколова заявила, что военные действия могут распространиться на южные районы сектора Газа.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Уколовой, сегодня Армия обороны Израиля сосредоточена на операциях в северной части анклава.

При этом, как отметила майор запаса, ЦАХАЛ знает об использовании гражданских объектов движением ХАМАС также и на юге сектора Газа.

«Если нам понадобится атаковать и в других районах анклава, мы это сделаем. Мы наносим удары только по тем объектам, которые используются в террористических целях», — сказала Уколова.

Ранее Кабмин Израиля принял решение о прекращении всех контактов с сектором Газа.

Также в армии Израиля заявили об окружении города Газа.