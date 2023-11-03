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Interia: ЕС теряет €600 млрд в год из-за массовой депрессии

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Европа столкнулась с новой «эпидемией» в виде депрессии населения, вызванной ситуацией на Украине и пандемией коронавируса, вследствие чего ЕС в год теряет €600 млрд.

Об этом пишет Interia со ссылкой на Польский институт экономики (PIE).

«В 27 странах ЕС и Великобритании общий убыток из-за проблем с психическим здоровьем превышает 4,2% ВВП, то есть более €600 млрд», — говорится в публикации.

По подсчётам PIE, более трети этих затрат обусловлено снижением уровня занятости и производительности труда.

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