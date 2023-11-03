Бывший президент Дональд Трамп заявил, что дела США вокруг Украины идут плохо.

По его словам, это можно заметить по освещению конфликта в американских СМИ.

«Значит, дела идут плохо, потому что они больше не говорят об Украине», — цитирует Трампа РИА Новости.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что западной прессе дали задание подготовить общественность к поражению Украины.

Также сообщалось, что палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины.

Кроме того, экс-разведчик США Скотт Риттер отметил, что Владимир Зеленский больше не будет главной звездой на Западе.