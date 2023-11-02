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Совмин Италии: Мелони «сразу поняла», что беседует с пранкерами

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони «сразу поняла», что беседует с пранкерами, заявил секретарь итальянского Совмина Альфредо Мантовано.
Совмин Италии: Мелони «сразу поняла», что беседует с пранкерами
  • Gettyimages.ru

Так он ответил на вопрос о том, когда политик поняла, что говорит не с представителями Афросоюза.

«Председатель Совета министров поняла это сразу», — цитирует Мантовано РИА Новости.

1 ноября пранкеры Вован и Лексус опубликовали свой разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Политик думала, что общается с неким представителем одной из африканских стран.

Во время беседы она призналась, что многие устали от ситуации на Украине и вскоре настанет момент, когда все поймут, что «нужен выход».

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