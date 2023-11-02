Совмин Италии: Мелони «сразу поняла», что беседует с пранкерами
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Так он ответил на вопрос о том, когда политик поняла, что говорит не с представителями Афросоюза.
«Председатель Совета министров поняла это сразу», — цитирует Мантовано РИА Новости.
1 ноября пранкеры Вован и Лексус опубликовали свой разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Политик думала, что общается с неким представителем одной из африканских стран.
Во время беседы она призналась, что многие устали от ситуации на Украине и вскоре настанет момент, когда все поймут, что «нужен выход».