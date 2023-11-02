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В Минобороны Израиля заявили, что войска находятся в городе Газа

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Израильские войска уже находятся в пределах территории города Газа. Об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.
В Минобороны Израиля заявили, что войска находятся в городе Газа
  • AFP

«Наши воины сейчас находятся уже в городе Газа, окружают его с нескольких направлений», — приводит Haaretz его слова.

Также Халеви заявил о готовности израильской стороны пропустить топливо для больниц в секторе Газа.

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