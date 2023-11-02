Число погибших в секторе Газа превысило 9 тысяч

Число погибших в секторе Газа в результате палестино-израильского конфликта возросло до 9061.

Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя Минздрава анклава.

«Число жертв возросло до 9061, в том числе 3760 детей и 2326 женщин. Число раненых достигло 32 000», — указывается в заявлении.

Ранее МВД Газы сообщало, что в результате ударов по лагерю беженцев «Джабалия» не менее 400 человек погибли и получили ранения.

30 октября представитель армии Израиля майор Нир Динар заявил, что израильская армия неспособна отличить мирных жителей в секторе Газа от членов ХАМАС.