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В офисе премьера Италии нашли ответственного за разговор Мелони с пранкерами

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В офисе премьер-министра Италии нашли ответственного за разговор Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

Как пишет Corriere della Sera, за инцидент, когда премьера подключили к разговору с пранкерами, ответственен дипломатический советник премьера Италии Франческо Тало. 

При этом в распространённом заявлении правительства Италии говорится, что «офис дипломатического советника председателя Совета министров сожалеет, что был введён в заблуждение самозванцем, который выдавал себя за президента комиссии Африканского союза».

1 ноября пранкеры Вован и Лексус опубликовали свой разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Политик думала, что общается с неким представителем одной из африканских стран.

Во время беседы она призналась, что многие устали от ситуации на Украине и вскоре настанет момент, когда все поймут, что «нужен выход».

Также Мелони согласилась с тем, что контрнаступление армии Украины не оправдало ожиданий и не привело к принципиальным изменениям.

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