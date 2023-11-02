В офисе премьера Италии нашли ответственного за разговор Мелони с пранкерами

В офисе премьер-министра Италии нашли ответственного за разговор Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

Как пишет Corriere della Sera, за инцидент, когда премьера подключили к разговору с пранкерами, ответственен дипломатический советник премьера Италии Франческо Тало.

При этом в распространённом заявлении правительства Италии говорится, что «офис дипломатического советника председателя Совета министров сожалеет, что был введён в заблуждение самозванцем, который выдавал себя за президента комиссии Африканского союза».

1 ноября пранкеры Вован и Лексус опубликовали свой разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Политик думала, что общается с неким представителем одной из африканских стран.

Во время беседы она призналась, что многие устали от ситуации на Украине и вскоре настанет момент, когда все поймут, что «нужен выход».

Также Мелони согласилась с тем, что контрнаступление армии Украины не оправдало ожиданий и не привело к принципиальным изменениям.