В офисе премьера Италии нашли ответственного за разговор Мелони с пранкерами
Как пишет Corriere della Sera, за инцидент, когда премьера подключили к разговору с пранкерами, ответственен дипломатический советник премьера Италии Франческо Тало.
При этом в распространённом заявлении правительства Италии говорится, что «офис дипломатического советника председателя Совета министров сожалеет, что был введён в заблуждение самозванцем, который выдавал себя за президента комиссии Африканского союза».
1 ноября пранкеры Вован и Лексус опубликовали свой разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Политик думала, что общается с неким представителем одной из африканских стран.
Во время беседы она призналась, что многие устали от ситуации на Украине и вскоре настанет момент, когда все поймут, что «нужен выход».
Также Мелони согласилась с тем, что контрнаступление армии Украины не оправдало ожиданий и не привело к принципиальным изменениям.