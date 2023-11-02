МИД: Россия шокирована сообщениями об ударах по лагерю беженцев «Джабалия»

Россия шокирована сообщениями о гибели мирных жителей из-за бомбардировок Израилем лагеря беженцев в городе Джабалия на севере сектора Газа, сообщила представитель российского МИД Мария Захарова.

«Шокированы информацией о гибели большого количества мирных жителей в результате бомбардировок израильской авиацией лагеря беженцев в городе Джабалия в секторе Газа», — сказала она.

Москва напоминает о необходимости соблюдения международного гуманитарного права, подчеркнула дипломат.

По имеющимся данным, минимум 195 палестинцев были убиты в результате ударов Израиля по лагерю беженцев «Джабалия» 31 октября и 1 ноября.

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявили, что удар Израиля по лагерю беженцев может быть приравнен к военному преступлению.