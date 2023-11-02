RT в Telegram
Подпишись

МИД: Россия шокирована сообщениями об ударах по лагерю беженцев «Джабалия»

Короткая ссылка
Россия шокирована сообщениями о гибели мирных жителей из-за бомбардировок Израилем лагеря беженцев в городе Джабалия на севере сектора Газа, сообщила представитель российского МИД Мария Захарова.
МИД: Россия шокирована сообщениями об ударах по лагерю беженцев «Джабалия»
  • РИА Новости

«Шокированы информацией о гибели большого количества мирных жителей в результате бомбардировок израильской авиацией лагеря беженцев в городе Джабалия в секторе Газа», — сказала она.

Москва напоминает о необходимости соблюдения международного гуманитарного права, подчеркнула дипломат.

По имеющимся данным, минимум 195 палестинцев были убиты в результате ударов Израиля по лагерю беженцев «Джабалия» 31 октября и 1 ноября.

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявили, что удар Израиля по лагерю беженцев может быть приравнен к военному преступлению.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить