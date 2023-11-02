Global Times: Китай планирует в 2024 году достроить пятую станцию в Антарктиде
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Отмечается, что китайская антарктическая научная экспедиция уже началась и продлится более пяти месяцев. В неё отправились три судна, научно-исследовательские ледоколы и грузовое судно, которое перевозит материалы для строительства станции.
В поездке участвуют более 460 человек, которые намерены исследовать влияние изменения климата на экосистему региона, а также роль Антарктики в глобальном изменении климата.
В марте учёные зафиксировали, что площадь льда вокруг Антарктиды уменьшилась до рекордного уровня с 1979 года.