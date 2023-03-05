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Guardian: площадь льда вокруг Антарктиды уменьшилась до рекордного уровня с 1979 года

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Учёные зафиксировали самую маленькую с 1979 года площадь льда в Антарктиде.
Guardian: площадь льда вокруг Антарктиды уменьшилась до рекордного уровня с 1979 года
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета Guardian.

«Лёд продолжал таять, достигнув 25 февраля нового рекордно низкого уровня в 1,79 млн кв. км и превысив предыдущий рекорд на 136 тыс. кв. км», — говорится в материале.

Эксперт по антарктическому морскому льду из Университета Тасмании Уилл Хоббс объяснил, что причиной является открытая вода, которая нагревается от солнечного света.

Ранее этнограф Андрей Головнёв, комментируя проблему глобального потепления, выразил мнение, что в таянии арктических льдов нет ничего сверхъестественного.

Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с Общественной службой новостей прокомментировала ситуацию с глобальным потеплением на территории России.

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