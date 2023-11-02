МИД России: Украина обстрелами ЗАЭС опасно играет с ядерным огнём

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил в интервью ТАСС, что Украина обстрелами ЗАЭС опасно играет с ядерным огнём.

По его словам, Киев не соблюдает принципы МАГАТЭ по обеспечению ядерной безопасности в условиях вооружённого конфликта.

Кроме того, отметил Полищук, Украина не соблюдает рекомендации по обеспечению безопасности Запорожской АЭС.

«Мы осуждаем такие действия Киева и призываем западные страны не закрывать глаза на его опасные игры с огнём, с ядерным огнём», — сказал дипломат.

Также Полищук заявил, что Киеву не хватает мужества и мудрости для урегулирования отношений с Россией.

Также постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что МАГАТЭ начинает более адекватно освещать работу по обеспечению безопасности Запорожской АЭС.