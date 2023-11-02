МИД России: Украина обстрелами ЗАЭС опасно играет с ядерным огнём
По его словам, Киев не соблюдает принципы МАГАТЭ по обеспечению ядерной безопасности в условиях вооружённого конфликта.
Кроме того, отметил Полищук, Украина не соблюдает рекомендации по обеспечению безопасности Запорожской АЭС.
«Мы осуждаем такие действия Киева и призываем западные страны не закрывать глаза на его опасные игры с огнём, с ядерным огнём», — сказал дипломат.
Также Полищук заявил, что Киеву не хватает мужества и мудрости для урегулирования отношений с Россией.
Также постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что МАГАТЭ начинает более адекватно освещать работу по обеспечению безопасности Запорожской АЭС.