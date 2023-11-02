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Economist: в секторе Газа погибло много детей из-за высокой рождаемости

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Обозреватели британского журнала Economist заявили, что высокая доля детей среди погибших в результате обострения конфликта в секторе Газа объясняется политикой ХАМАС по поощрению рождаемости.

«Огромное число детских смертей в секторе Газа отражает, среди прочего, его особенно молодую демографию», — говорится в статье.

Отмечается, что около половины населения палестинских территорий моложе 20 лет.

По данным газеты, это намного выше, чем в среднем в других странах с доходом выше среднего, таких как Ирак, Намибия и Таиланд.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш осудил гибель мирных граждан при ударе по лагерю беженцев в секторе Газа.

Также представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер призвал к прекращению огня в секторе Газа.

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