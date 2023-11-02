Economist: в секторе Газа погибло много детей из-за высокой рождаемости
«Огромное число детских смертей в секторе Газа отражает, среди прочего, его особенно молодую демографию», — говорится в статье.
Отмечается, что около половины населения палестинских территорий моложе 20 лет.
По данным газеты, это намного выше, чем в среднем в других странах с доходом выше среднего, таких как Ирак, Намибия и Таиланд.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш осудил гибель мирных граждан при ударе по лагерю беженцев в секторе Газа.
Также представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер призвал к прекращению огня в секторе Газа.