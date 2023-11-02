Reuters: жертвами ударов ЦАХАЛ по лагерю «Джабалия» стали не менее 195 человек
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Reuters.
«По меньшей мере 195 палестинцев были убиты в результате израильских нападений на лагерь беженцев Джебалия в Газе во вторник и среду», — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что около 120 человек числятся пропавшими без вести, ещё 777 пострадали.
Ранее сообщалось о минимум 80 погибших.
Также генсек ООН Антониу Гутерреш осудил гибель мирных граждан при ударе по лагерю беженцев в секторе Газа.