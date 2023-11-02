Politico: Байден считает, что карьера Нетаньяху близка к завершению

Президент США Джо Байден считает, что карьера премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху близка к завершению.

С таким заявлением выступили в Politico.

По данным издания, американский лидер обсуждает это не только во внутреннем кругу, но и с самим Нетаньяху.

«Администрация считает, что дни Нетаньяху в его должности сочтены», — говорится в статье.

Кроме того, отмечается, что израильский премьер, вероятно, «продержится» на своём посту «считаные месяцы».

Ранее Байден заявил Нетаньяху о необходимости поставлять больше гумпомощи в сектор Газа.

Также Байден заявил Нетаньяху о важности соблюдения законов войны.