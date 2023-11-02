Politico: Байден считает, что карьера Нетаньяху близка к завершению
С таким заявлением выступили в Politico.
По данным издания, американский лидер обсуждает это не только во внутреннем кругу, но и с самим Нетаньяху.
«Администрация считает, что дни Нетаньяху в его должности сочтены», — говорится в статье.
Кроме того, отмечается, что израильский премьер, вероятно, «продержится» на своём посту «считаные месяцы».
Ранее Байден заявил Нетаньяху о необходимости поставлять больше гумпомощи в сектор Газа.
Также Байден заявил Нетаньяху о важности соблюдения законов войны.