Reuters: Высокий суд Лондона отказал России в госиммунитете по делу ЮКОСа
- Gettyimages.ru
- © John Wreford / SOPA Images / LightRocket
«Россия не может претендовать на государственный иммунитет, чтобы избежать арбитражного решения на сумму около $60 млрд по иску бывших инвесторов ЮКОСа об экспроприации прекратившей своё существование нефтяной группы», — говорится в сообщении.
Судья вынесла решение в пользу бывших акционеров группы: Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum.
Основанием для отказа стало согласие России передать дело в международный арбитраж.
В декабре 2021 года апелляционный суд американского округа Колумбия прекратил дело, в рамках которого экс-акционеры компании ЮКОС намеревались получить компенсацию с России в размере $50 млрд.