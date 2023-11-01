Reuters: Высокий суд Лондона отказал России в госиммунитете по делу ЮКОСа

Высокий суд Лондона постановил, что Россия не получит государственный иммунитет в ходе спора с бывшими акционерами компании ЮКОС, сообщает агентство Reuters.

«Россия не может претендовать на государственный иммунитет, чтобы избежать арбитражного решения на сумму около $60 млрд по иску бывших инвесторов ЮКОСа об экспроприации прекратившей своё существование нефтяной группы», — говорится в сообщении.

Судья вынесла решение в пользу бывших акционеров группы: Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum.

Основанием для отказа стало согласие России передать дело в международный арбитраж.

В декабре 2021 года апелляционный суд американского округа Колумбия прекратил дело, в рамках которого экс-акционеры компании ЮКОС намеревались получить компенсацию с России в размере $50 млрд.