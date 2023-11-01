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Встреча глав МИД ОБСЕ пройдёт в Скопье с 30 ноября по 1 декабря

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Встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ пройдёт в северомакедонском Скопье с 30 ноября по 1 декабря.
Встреча глав МИД ОБСЕ пройдёт в Скопье с 30 ноября по 1 декабря
  • РИА Новости

Об этом говорится в пресс-релизе организации.

«Ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств ОБСЕ пройдёт по приглашению министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи, действующего председателя ОБСЕ», — отметили в организации.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия настроена продолжать военное и военно-техническое сотрудничество с заинтересованными странами АТР, включая поставки техники и совместные учения.

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