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В ООН заявили о прибытии колонны из 59 грузовиков с гумпомощью в Газу

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Колонна из 59 грузовиков с гуманитарной помощью прибыла на территорию сектора Газа. Об этом сообщил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
В ООН заявили о прибытии колонны из 59 грузовиков с гумпомощью в Газу
  • Gettyimages.ru

«Вчера 59 грузовиков с водой, продовольствием и медикаментами заехали на территорию сектора Газа через КПП «Рафах», — приводит ТАСС его слова.

Дюжаррик подчеркнул, что это самый большой конвой с гумпомощью, доставленный с 21 октября.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что гуманитарная помощь в сектор Газа будет заблокирована, если появятся свидетельства поступления этих грузов в распоряжение ХАМАС.

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