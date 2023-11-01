В ООН заявили о прибытии колонны из 59 грузовиков с гумпомощью в Газу

Колонна из 59 грузовиков с гуманитарной помощью прибыла на территорию сектора Газа. Об этом сообщил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Вчера 59 грузовиков с водой, продовольствием и медикаментами заехали на территорию сектора Газа через КПП «Рафах», — приводит ТАСС его слова.

Дюжаррик подчеркнул, что это самый большой конвой с гумпомощью, доставленный с 21 октября.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что гуманитарная помощь в сектор Газа будет заблокирована, если появятся свидетельства поступления этих грузов в распоряжение ХАМАС.