В ООН заявили о прибытии колонны из 59 грузовиков с гумпомощью в Газу
- Gettyimages.ru
«Вчера 59 грузовиков с водой, продовольствием и медикаментами заехали на территорию сектора Газа через КПП «Рафах», — приводит ТАСС его слова.
Дюжаррик подчеркнул, что это самый большой конвой с гумпомощью, доставленный с 21 октября.
Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что гуманитарная помощь в сектор Газа будет заблокирована, если появятся свидетельства поступления этих грузов в распоряжение ХАМАС.