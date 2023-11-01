Токаев: у Казахстана есть потенциал для экспорта урана во Францию

У Казахстана есть большой потенциал для экспорта урана во Францию, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев во время участия в бизнес-форуме вместе с французским коллегой Эммануэлем Макроном, который прибыл в Астану с официальным визитом.

Токаев отметил, что Казахстан остаётся одним из основных поставщиков сырой нефти на французский рынок. Астана готова увеличить эти объёмы экспорта, добавил он.

«Кроме того, как полагает Касым-Жомарт Токаев, большой потенциал имеется также в области геологоразведки нефти и газа, экспорта урана, реализации крупных проектов в области ветровой, солнечной и гидроэнергетики», — сообщила пресс-служба президента.

Эммануэль Макрон 1 ноября прибыл в Казахстан. В Астане он встретился с Токаевым.

1 августа газета Politico писала, что военный переворот в Нигере вызывает опасения, особенно во Франции, по поводу его возможного влияния на импорт урана, необходимого для работы атомных станций. По информации BBC, новое правительство Нигера решило приостановить экспорт урана и золота на территорию Франции.

По данным агентства Bloomberg, французский президент посещает Казахстан и Узбекистан для повышения французской энергетической безопасности, так как обе страны являются поставщиками урана, который «питает ядерные реакторы Франции».