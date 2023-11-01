Израильский журналист Хаддад: у ЦАХАЛ нет планов убивать невинных палестинцев

ЦАХАЛ не намерен убивать невинных гражданских лиц в секторе Газа, утверждает израильский журналист Юсеф Хаддад в эфире RT. Израильская армия могла бы уничтожить всю Газу за полчаса, если бы хотела, но её целью являются только «30—40 тыс. террористов», сказал он.

«Израиль не намерен причинять вред ни в чём не повинным палестинцам. На деле при желании мы могли бы добиться такого результата, не подвергая риску ни одного [нашего] солдата. У нас достаточно боеприпасов и самолётов, чтобы в буквальном смысле уничтожить всю Газу за полчаса. Мы же стремимся к уничтожению ХАМАС», — сказал он.

31 октября МВД Газы сообщало, что в результате ударов по лагерю беженцев «Джабалия» не менее 400 человек погибли и получили ранения.

После этого представитель армии Израиля Ричард Хехт подтвердил нанесение удара по лагерю беженцев. Он рассказал, что ЦАХАЛ преследовал цель ликвидировать одного из командиров движения ХАМАС.

«Это трагедия войны», — прокомментировал Хехт данные о последствиях удара.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви при этом сомневается в достоверности данных ООН о массовой гибели женщин и детей в секторе Газа в результате ударов израильской армии.

По словам дипломата, эта информация требует проверки, а Израиль не атакует гражданское население.