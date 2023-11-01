В Вене неизвестные подожгли еврейскую часть Центрального кладбища
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Об этом сообщил президент еврейской общины Австрии Оскар Дойч в соцсети Х.
«Ночью на еврейской части Центрального кладбища (ворота IV) был устроен пожар. Выгорел вестибюль ритуального зала. На внешние стены были нанесены свастики», — говорится в сообщении.
В результате инцидента никто не пострадал.
Полиция проводит расследование.
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