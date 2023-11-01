В Вене неизвестные подожгли еврейскую часть Центрального кладбища

Неизвестные в ночь на 31 октября подожгли еврейскую часть кладбища в Вене.

Об этом сообщил президент еврейской общины Австрии Оскар Дойч в соцсети Х.

«Ночью на еврейской части Центрального кладбища (ворота IV) был устроен пожар. Выгорел вестибюль ритуального зала. На внешние стены были нанесены свастики», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал.

Полиция проводит расследование.

Ранее посольство России в Берне заявило протест МИД Швейцарии в связи с осквернением мемориала сподвижникам Суворова.