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В Вене неизвестные подожгли еврейскую часть Центрального кладбища

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Неизвестные в ночь на 31 октября подожгли еврейскую часть кладбища в Вене.
В Вене неизвестные подожгли еврейскую часть Центрального кладбища
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил президент еврейской общины Австрии Оскар Дойч в соцсети Х.

«Ночью на еврейской части Центрального кладбища (ворота IV) был устроен пожар. Выгорел вестибюль ритуального зала. На внешние стены были нанесены свастики», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал.

Полиция проводит расследование.

Ранее посольство России в Берне заявило протест МИД Швейцарии в связи с осквернением мемориала сподвижникам Суворова.

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