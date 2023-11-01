Власти Турции готовы развернуть 20 полевых госпиталей в египетском аэропорту
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Его слова приводит газета Star.
«Мы провели все подготовительные мероприятия для создания 20 полевых госпиталей в аэропорту Эль-Ариш», — сказал министр.
Как отметил Коджа, Анкара находится в постоянном контакте с Минздравом Египта и Палестины по этому вопросу и в настоящий момент ожидает разрешения на развёртывание госпиталей.
Ранее сообщалось, что более 750 человек могут умереть в ближайшее время в двух крупных больницах сектора Газа («Аш-Шифа» и индонезийском госпитале) из-за прекращения работы электрогенераторов по причине нехватки топлива.
Также стало известно, что более 80 тяжелораненых из сектора Газа переправят на лечение в Египет.