Власти Турции готовы развернуть 20 полевых госпиталей в египетском аэропорту

Турция ждёт разрешения для сооружения 20 полевых госпиталей в египетском аэропорту Эль-Ариш, заявил глава турецкого Министерства здравоохранения Фахреттин Коджа.

Его слова приводит газета Star.

«Мы провели все подготовительные мероприятия для создания 20 полевых госпиталей в аэропорту Эль-Ариш», — сказал министр.

Как отметил Коджа, Анкара находится в постоянном контакте с Минздравом Египта и Палестины по этому вопросу и в настоящий момент ожидает разрешения на развёртывание госпиталей.

Ранее сообщалось, что более 750 человек могут умереть в ближайшее время в двух крупных больницах сектора Газа («Аш-Шифа» и индонезийском госпитале) из-за прекращения работы электрогенераторов по причине нехватки топлива.

Также стало известно, что более 80 тяжелораненых из сектора Газа переправят на лечение в Египет.